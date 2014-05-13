台湾汇市：台币收盘小跌，市场观望主要亚币走向

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 外资双向承作 * 出口商抛汇形成台币保护 * 明日实质交投区估在30.150-30.200 路透台北5月13日 - 台币兑美元 周二微幅收低2分。尽管韩元KRW=KF TC及人民币 等主要亚币走升，但台币未能跟进趋升，因市场观望气氛浓厚，且 美元的实质买需持续。 汇银人士指出，在市场交易盘部位缩减至最低后，由实质需求带动的盘面波动度极低， 今日见部分寿险的美元买需，让台币略略趋弱；但出口商在30.170-30.190间增加抛汇意愿 ，提供了台币一定的保护。预料明日台币仍在既有区间内来回，并等待其他亚币先行表态。 “NDF市场最近有一些部位调节的美元回补，...明天现货市场台币也可能稍贬一点。” 一外资银行交易员说。 交易员指出，近来外资见到双向承作，市场仍难有明显方向，且交投量能低迷，不预期 短线有明朗行情出现。不过若是韩元升破1,020元关卡，相信仍会给台币带来趋升的压力。 在此之前，出口商的下档保护将给予台币一定支撑。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.150-30.200，30.200水位料对出口商具卖 汇吸引力；今日台币实质交易区间主要在30.163-30.181，上日则在30.090-30.152。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度再 较上日收敛，显示略略看贬台币；一个月远汇报价 盘后来到30.145/30.165左 右，上日纽约盘收在30.155。 台湾股市 周二微幅收高0.11%；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买 超35.14亿台币，转卖为买。 新兴汇市部分，印度卢比周二扩大涨幅，因选后调查显示支持改革、对工商业友好的反 对党已赢得大选。韩国韩元亦上扬，受出口商的结算买需提振。 本周余日全球重要经济事件及数据： 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦 储备银行总裁拉克尔在研讨会致词、美国4月零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业 库存； 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数； 5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、日本央行总裁黑田东彦讲话、 美国4月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜 企业公布首季财报截止日； 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔 发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信 心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.212 30.192 30.150-30.212 30.192 5.77 4.53 元太外汇经纪公司 30.205 30.190 30.150-30.205 30.190 2.82 2.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.170/-0.150 (完)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。