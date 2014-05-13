台湾汇市：台币收盘小跌，市场观望主要亚币走向

* 外资双向承作 * 出口商抛汇形成台币保护 * 明日实质交投区估在30.150-30.200 路透台北5月13日 - 台币兑美元 周二微幅收低2分。尽管韩元KRW=KF TC及人民币 等主要亚币走升，但台币未能跟进趋升，因市场观望气氛浓厚，且 美元的实质买需持续。 汇银人士指出，在市场交易盘部位缩减至最低后，由实质需求带动的盘面波动度极低， 今日见部分寿险的美元买需，让台币略略趋弱；但出口商在30.170-30.190间增加抛汇意愿 ，提供了台币一定的保护。预料明日台币仍在既有区间内来回，并等待其他亚币先行表态。 “NDF市场最近有一些部位调节的美元回补，...明天现货市场台币也可能稍贬一点。” 一外资银行交易员说。 交易员指出，近来外资见到双向承作，市场仍难有明显方向，且交投量能低迷，不预期 短线有明朗行情出现。不过若是韩元升破1,020元关卡，相信仍会给台币带来趋升的压力。 在此之前，出口商的下档保护将给予台币一定支撑。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.150-30.200，30.200水位料对出口商具卖 汇吸引力；今日台币实质交易区间主要在30.163-30.181，上日则在30.090-30.152。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度再 较上日收敛，显示略略看贬台币；一个月远汇报价 盘后来到30.145/30.165左 右，上日纽约盘收在30.155。 台湾股市 周二微幅收高0.11%；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买 超35.14亿台币，转卖为买。 新兴汇市部分，印度卢比周二扩大涨幅，因选后调查显示支持改革、对工商业友好的反 对党已赢得大选。韩国韩元亦上扬，受出口商的结算买需提振。 本周余日全球重要经济事件及数据： 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦 储备银行总裁拉克尔在研讨会致词、美国4月零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业 库存； 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数； 5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、日本央行总裁黑田东彦讲话、 美国4月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜 企业公布首季财报截止日； 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔 发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信 心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.212 30.192 30.150-30.212 30.192 5.77 4.53 元太外汇经纪公司 30.205 30.190 30.150-30.205 30.190 2.82 2.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.170/-0.150 (完)