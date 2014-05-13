马来西亚经济：承诺投资金额锐减，但政府称经济计划仍循序进展

马来西亚经济去年增长4.7%，第四季成长步伐加快，因重要的出口业从全球需求回升中受益。多数分析师预测今年经济增长率将上升，介于5.0-5.5%，部分受到持续进展的ETP项目激励，例如首都吉隆坡110亿美元的铁路项目。

去年ETP承诺投资额已低于2011年的1,792亿马币，及2012年的321亿马币。

去年宣布了约47个投资项目，2011年为110个。政府表示，2010至2013年民间投资年增长率为15.3%，是之前三年的三倍。政府称，2013年民间投资额达到1,611亿马币，比目标高出8.6%。

然而，ETP仍未实现92%投资来自民间部门的目标。政府表示，公共投资占到去年整体投资的39%，仅略低于2012年的42%。