马来西亚经济：承诺投资金额锐减，但政府称经济计划仍循序进展

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
马来西亚经济去年增长4.7%，第四季成长步伐加快，因重要的出口业从全球需求回升中受益。多数分析师预测今年经济增长率将上升，介于5.0-5.5%，部分受到持续进展的ETP项目激励，例如首都吉隆坡110亿美元的铁路项目。
去年ETP承诺投资额已低于2011年的1,792亿马币，及2012年的321亿马币。
去年宣布了约47个投资项目，2011年为110个。政府表示，2010至2013年民间投资年增长率为15.3%，是之前三年的三倍。政府称，2013年民间投资额达到1,611亿马币，比目标高出8.6%。
然而，ETP仍未实现92%投资来自民间部门的目标。政府表示，公共投资占到去年整体投资的39%，仅略低于2012年的42%。
政府称，马来西亚人均国民总收入从2009年的7,059美元，2013年攀升至10,060美元，有望如期在2020年或更早实现15,000美元的目标。(完) (编译 张若琪/王翔琼；审校 蔡美珍)
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