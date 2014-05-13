期货报评：资本市场对镍的炒作释放危险信号

现在是镍业务公司的投资良机吗？近期，随着国际镍价持续上涨，A股市场的相关概念股也明显受到资金热烈“关照”。有分析认为，镍价高歌猛进，这些股票还将持续受到资金的热炒。而在2012年-2013年，国际镍市场还在为产能过剩、价格跳水而低迷不已。资本市场对镍的炒作释放了危险信号。