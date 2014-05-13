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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 11:52 BJT

期货报评：资本市场对镍的炒作释放危险信号

以下内容节选自5月13日的《上海有色网》：

现在是镍业务公司的投资良机吗？近期，随着国际镍价持续上涨，A股市场的相关概念股也明显受到资金热烈“关照”。有分析认为，镍价高歌猛进，这些股票还将持续受到资金的热炒。而在2012年-2013年，国际镍市场还在为产能过剩、价格跳水而低迷不已。资本市场对镍的炒作释放了危险信号。

国内的部分机构的镍投资前景预测报告认为，至2015年，中国镍铁产能将大幅增加到128.56万吨的总量。但随着国际炒家击鼓传花把“一飞冲天”的期镍价传导给中国炒家时，镍价可能面临重大跳水。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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