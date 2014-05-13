期货报评：资本市场对镍的炒作释放危险信号

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自5月13日的《上海有色网》：
现在是镍业务公司的投资良机吗？近期，随着国际镍价持续上涨，A股市场的相关概念股也明显受到资金热烈“关照”。有分析认为，镍价高歌猛进，这些股票还将持续受到资金的热炒。而在2012年-2013年，国际镍市场还在为产能过剩、价格跳水而低迷不已。资本市场对镍的炒作释放了危险信号。
国内的部分机构的镍投资前景预测报告认为，至2015年，中国镍铁产能将大幅增加到128.56万吨的总量。但随着国际炒家击鼓传花把“一飞冲天”的期镍价传导给中国炒家时，镍价可能面临重大跳水。(完)
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