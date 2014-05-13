澳新汇市：澳新货币兑美元和欧元持稳，等待中国数据和澳洲预算案

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欧元兑澳元 最新报1.4702澳元，若跌破1.4644，将降至11月以来最低位。欧元兑新西兰元 最新报1.5945新西兰元，距离上周所及一个月低点1.5863不远。
投资者等待澳洲政府将于0930GMT公布的年度联邦预算，预期今年赤字约为460亿澳元，2014/15财年为300亿澳元。
预算结果往往不会影响市场，因为市场可能仍会认为澳洲央行将维持利率在纪录低点2.5%不变。互换市场反映未来12个月央行升息的机率为50%。
中国4月工业增加值和固定资产投资料企稳，零售销售增长率可能持平于3月的12.2%。
新西兰元兑美元 在0.8624美元盘整，上周五触及一周低点0.8604。短线支撑位仍在0.8610/15附近，若升向0.8670，可能有卖家浮现。
澳元兑新西兰元 报1.0843新西兰元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/王翔琼；审校 蔡美珍/张荻)
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