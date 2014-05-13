台湾债市：RP利率续在低位，资金虽松但月底缴税变数料令利率持稳

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北5月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍在低位。交易员指出，近期寿险、投信的资金都相当泛滥，频频来电话找券之下，券源无法满足市场需求，RP利率续在区间低位。不过，他们也认为，5月底面临缴税的变数，估计借款方将不会冒险调低利率，以免资金变少时不好调度。
交易商说，明日虽有公债交割，但估计对宽裕的资金市况没有影响，因目前不论是银行、投信或寿险的资金都非常的充裕。
〞资金还是宽的，月底那周会谨慎一下，因为缴税...这个月应该不可能再压利率了，〞一位大型证券商调度交易员说。
明日将发行103/6期增额发行公债，金额300亿台币，该公债为10年期。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同上日。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。
本周主要交割紧缩因子还有：周三10年增额公债103/6R300亿台币、周四台北富邦银行金融债100亿台币、周五台新银行金融债30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。