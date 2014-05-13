台湾债市：RP利率续在低位，资金虽松但月底缴税变数料令利率持稳

路透台北5月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍在低位。交易员指出，近期寿险、投信的资金都相当泛滥，频频来电话找券之下，券源无法满足市场需求，RP利率续在区间低位。不过，他们也认为，5月底面临缴税的变数，估计借款方将不会冒险调低利率，以免资金变少时不好调度。

交易商说，明日虽有公债交割，但估计对宽裕的资金市况没有影响，因目前不论是银行、投信或寿险的资金都非常的充裕。

〞资金还是宽的，月底那周会谨慎一下，因为缴税...这个月应该不可能再压利率了，〞一位大型证券商调度交易员说。

明日将发行103/6期增额发行公债，金额300亿台币，该公债为10年期。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。