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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 11:52 BJT

中国经济：首季宏观数据在区间内，目前看货币政策不会大动--货币政策委员

路透北京5月13日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，中国一季度宏观经济数据还是在区间之内，从目前看货币政策不会有大的调整。

兼任中国人民大学校长的陈雨露周二在北京一会议间隙称，一季度的数据说明不了问题，还是要看二季度数据。

凤凰网周六援引中国央行行长周小川在清华五道口金融论坛上的讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。央行进行逆周期调节都是微调，在目前的情况下，国务院强调宏观调控要有定力；对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。

中国国家统计局此前公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4 %，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 林高丽)
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