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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 17:24 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升

* 人民币低开高收，与中间价背离
    * 中间价刷新逾八个月新低
    * 今日突破技术位，短期升值可能性上升

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京5月13日 - 中国人民币兑美元 周二低开高收，与中间价方向背离。
隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗，
收盘时涨幅扩大至0.13%。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。
    
    一外资行交易员反映，虽然人民币走弱以后购汇确实比之前有所增加，但近期如果没有
一些特别的大额购汇，大多数时间结汇是稍微偏多的。预期下半年随着欧美经济复苏、需求
改善，人民币重新升值可能性较大，年底汇率可以看到6.0元。
    
    另一外资行交易员从技术分析角度指出，今年以来即期汇率的五浪走势非常明显，今天
升值已经形成破位。这意味着人民币短期内可能走出一波升值，目标位在6.17~6.19元区间
，但时间快慢并不确定。
    
    “4月30日完成了五浪的顶点（6.2676元）， 5月7日在2012二季度至2014一季度的近年
区间的50%回档位6.2180~6.2200位置完成反弹A浪，接着走出一波楔形整理的B浪，并在A浪
的50%回档位处完成，今天突破走C浪。”他分析称。

    全球汇市方面，欧元兑美元周二持稳在近一个月低位水准，在德国ZEW景气判断指数公
布前卖盘减少。该数据料显示德国投资者人气有一些好转。 
    
    美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他
并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。他上周表示，将敦促中国官员，让市场力量在
决定人民币汇率方面发挥更大作用，并表示过去几个月有开倒车的情况。 
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    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   在岸市场人民币兑美元             今日            上日      升贬
    即期成交价格                   6.2291          6.2375    0.13%
          中间价                   6.1636          6.1625    -0.02%
    成交额                       135亿美元                      
                                                                
  日内相对于中间价最大波幅   -1.28% (上限±2%)      日高      日低
        日内波动幅度(pips)          140            6.2284    6.2424
    2014年来即期升贬值幅度         -2.81%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<          625                         
               CNY1Y=CFXS>                                  
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16          今日            上日        
                       :59                                  
     1年期NDF                    6.2363/06         6.2375       
             CNH即期             6.2357/63         6.2413       
 
     中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央
行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率
浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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