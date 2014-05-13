更新版 2-中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升

* 人民币低开高收，与中间价背离 * 中间价刷新逾八个月新低 * 今日突破技术位，短期升值可能性上升 (更新收盘报价和评论) 路透北京5月13日 - 中国人民币兑美元 周二低开高收，与中间价方向背离。 隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗， 收盘时涨幅扩大至0.13%。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。 一外资行交易员反映，虽然人民币走弱以后购汇确实比之前有所增加，但近期如果没有 一些特别的大额购汇，大多数时间结汇是稍微偏多的。预期下半年随着欧美经济复苏、需求 改善，人民币重新升值可能性较大，年底汇率可以看到6.0元。 另一外资行交易员从技术分析角度指出，今年以来即期汇率的五浪走势非常明显，今天 升值已经形成破位。这意味着人民币短期内可能走出一波升值，目标位在6.17~6.19元区间 ，但时间快慢并不确定。 “4月30日完成了五浪的顶点（6.2676元）， 5月7日在2012二季度至2014一季度的近年 区间的50%回档位6.2180~6.2200位置完成反弹A浪，接着走出一波楔形整理的B浪，并在A浪 的50%回档位处完成，今天突破走C浪。”他分析称。 全球汇市方面，欧元兑美元周二持稳在近一个月低位水准，在德国ZEW景气判断指数公 布前卖盘减少。该数据料显示德国投资者人气有一些好转。 美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他 并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。他上周表示，将敦促中国官员，让市场力量在 决定人民币汇率方面发挥更大作用，并表示过去几个月有开倒车的情况。 \ 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2291 6.2375 0.13% 中间价 6.1636 6.1625 -0.02% 成交额 135亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.28% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 140 6.2284 6.2424 2014年来即期升贬值幅度 -2.81% 1年期美元/人民币掉期升水< 625 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :59 1年期NDF 6.2363/06 6.2375 CNH即期 6.2357/63 6.2413 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央 行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)