更新版 2-中国汇市：人民币收高与中间价背离，突破技术位后短期升值可能性上升

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 人民币低开高收，与中间价背离 * 中间价刷新逾八个月新低 * 今日突破技术位，短期升值可能性上升 (更新收盘报价和评论) 路透北京5月13日 - 中国人民币兑美元 周二低开高收，与中间价方向背离。 隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗， 收盘时涨幅扩大至0.13%。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。 一外资行交易员反映，虽然人民币走弱以后购汇确实比之前有所增加，但近期如果没有 一些特别的大额购汇，大多数时间结汇是稍微偏多的。预期下半年随着欧美经济复苏、需求 改善，人民币重新升值可能性较大，年底汇率可以看到6.0元。 另一外资行交易员从技术分析角度指出，今年以来即期汇率的五浪走势非常明显，今天 升值已经形成破位。这意味着人民币短期内可能走出一波升值，目标位在6.17~6.19元区间 ，但时间快慢并不确定。 “4月30日完成了五浪的顶点（6.2676元）， 5月7日在2012二季度至2014一季度的近年 区间的50%回档位6.2180~6.2200位置完成反弹A浪，接着走出一波楔形整理的B浪，并在A浪 的50%回档位处完成，今天突破走C浪。”他分析称。 全球汇市方面，欧元兑美元周二持稳在近一个月低位水准，在德国ZEW景气判断指数公 布前卖盘减少。该数据料显示德国投资者人气有一些好转。 美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他 并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。他上周表示，将敦促中国官员，让市场力量在 决定人民币汇率方面发挥更大作用，并表示过去几个月有开倒车的情况。 \ 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2291 6.2375 0.13% 中间价 6.1636 6.1625 -0.02% 成交额 135亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.28% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 140 6.2284 6.2424 2014年来即期升贬值幅度 -2.81% 1年期美元/人民币掉期升水< 625 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :59 1年期NDF 6.2363/06 6.2375 CNH即期 6.2357/63 6.2413 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央 行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。