券商观点：中国经济“新常态”需要新的分析框架--申银万国

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 中国国家主席习近平日前提出要适应经济“新常态”。申银万国首席宏观分析师李慧勇指出，时移世易，市场可能最需要建立新的宏观分析体系，除了盯常规的经济指标之外，还需要增加两个重要变量：首先是改革会对中国经济有什么样的影响；其次是发展到这个阶段经济本身会发生什么变化？
在他看来，所谓“新常态”应该主要是指当前增长速度换档、结构改革攻坚、社会矛盾显现时期中国呈现的与往常不一样的经济、政治和社会形态；而且这三期叠加绝对不是短期的，可能是未来相当长一段时间分析中国的基本立足点。
而在三期叠加的背景下，如何建立一个新的有效的分析框架，还需要探索，也需要有关部门数据的配合。虽然前述两个重要变量的回答并不容易，还需要观察。但从近几年的经济结构和市场结构的变化来看，这两个变量绝对不能够忽略。
“只有这样，才能弥补传统的宏观分析暴露的简单静态分析的不足，对当前经济的乱象提供一个合理的解释和预测，变不正常为正常，”李慧勇表示。
他并举例称，中国经济增速自2012年三季度触底部以来，已经横着走了七个季度，起不来、跌不下去，看起来似乎不正常；但如果考虑到经济本身的下行和国家设定的经济增长走廊，看起来就非常正常。
再看利率，当前经济增速和2007年三季度相比几乎下降一半，但贷款利率、10年期国债收益率和当时相比都相差无几，其中最关键的原因就是国家加大推进的利率市场化。
而一季度工业增长8.7%，固定资产投资增长只有17.6%，但经济增速还是达到7.4%，就业总体亦情况良好，这在好多人看来很不正常，甚至有数据造假的嫌疑，“但考虑到产业结构和需求结构的调整（一季度第三产业占比提高到了49%，最终消费占比提高到了65%），这一切似乎很正常，”他说。
习近平日前在河南考察时指出，中国发展仍处于重要战略机遇期，要增强信心，从当前经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态；在战术上要高度重视和防范各种风险，早作谋划，未雨绸缪，及时采取应对措施，尽可能减少其负面影响。（完） (整理 乔艳红; 审校 毕晓雯)
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