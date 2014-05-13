中国债市动态：新债配置热情降温令市场心态趋谨慎，长债承压更明显

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海5月13日 - 中国银行间债市周二早盘震荡后趋弱。央行公开市场正回购力度温和，盘初现券收益率一度小幅下滑，不过随后招标的国开行长债认购情况不佳，市场心态转趋谨慎，抛盘增多，长期品种承压更为明显。
市场人士指出，本轮行情表现为明显的一级带动二级的特征，而随着新债配置热情的降温，现券亦暂时失去走强的推动力，短期调整可能持续；不过目前推动债市走好的基本因素仍在，如经济弱势、资金宽松等，后市料仍谨慎乐观。
“这个招标结果出来后，二级市场肯定得跟着往上走，现在买盘都撤了，之前都是一级带二级，配置力量一下弱了，短期感觉没什么支撑了。”上海一银行交易员称。
业内人士稍早透露，国家开发银行 上午招标的一年、三年和五年期三期债，收益率普遍低于预测均值；不过随后招标的10年品种，中标收益率5.0577%，高于此前5.00%的预测均值，七年和10年品种的认购倍数均不足两倍。
上海一外资银行交易员表示，国开长债的招标结果很快就带动相关现券收益率走高，“之前还有点下的，现在10年(金融债)已经5.10%。”
他并谈到，相对而言，由于流动性依旧宽松，中短期品种走势仍较为平稳，债市整体情绪尚未现明显转弱。
中国央行公开市场周二进行970亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种。今日到期资金规模为1,330亿元，包括930亿元正回购和400亿元三年期央票，而央行也未对今日到期的三年期央票开展到期续做。
剩余期限约6.68年的固息国开债140203最新成交对应收益率 为5.10%，上日尾盘为5.05%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报93.228元，较上日结算价跌0.02元，或0.02%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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