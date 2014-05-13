《全球市场》亚股受美股提振上涨，大选期望激励印度股市劲升

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 大涨至2012年2月高点每吨21,625美元，因为西方可能对全球最大产镍国俄罗斯实施更严厉制裁。而印尼禁止出口未加工的矿石原本就已令市场担心不已。

LME三个月期铜 仍接近周一触及的两个月高点，因最大的铜消费国--中国上周承诺推进全面的资本市场改革，而且投资者对全球交易所铜库存的减少愈发担忧。(完)