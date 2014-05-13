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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 12:24 BJT

《全球市场》亚股受美股提振上涨，大选期望激励印度股市劲升

指标10年期美国公债 收益率(殖利率)报2.66%，周一触及5月2日以来高位2.67%。

油市对乌克兰紧张局势依然更为敏感。美国原油期货 价格持稳于每桶100.54美元，周一上涨0.6美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 大涨至2012年2月高点每吨21,625美元，因为西方可能对全球最大产镍国俄罗斯实施更严厉制裁。而印尼禁止出口未加工的矿石原本就已令市场担心不已。

LME三个月期铜 仍接近周一触及的两个月高点，因最大的铜消费国--中国上周承诺推进全面的资本市场改革，而且投资者对全球交易所铜库存的减少愈发担忧。(完)
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