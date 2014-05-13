《全球市场》亚股受美股提振上涨，大选期望激励印度股市劲升

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
指标10年期美国公债 收益率(殖利率)报2.66%，周一触及5月2日以来高位2.67%。
油市对乌克兰紧张局势依然更为敏感。美国原油期货 价格持稳于每桶100.54美元，周一上涨0.6美元。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 大涨至2012年2月高点每吨21,625美元，因为西方可能对全球最大产镍国俄罗斯实施更严厉制裁。而印尼禁止出口未加工的矿石原本就已令市场担心不已。
LME三个月期铜 仍接近周一触及的两个月高点，因最大的铜消费国--中国上周承诺推进全面的资本市场改革，而且投资者对全球交易所铜库存的减少愈发担忧。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。