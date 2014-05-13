中国货币市场：平安银行今年同业存单发行额度700亿元

路透上海5月13日 - 中国平安银行 周二公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为700亿元人民币。至此，已发布发行年度计划的12家银行2014年存单发行总规模达9,400亿元。

上周，浙商银行宣布加入同业存单发行阵营，意味着NCD发行主体终现扩容，利率市场化正按步推进，同时也为未来向企业、个人开放大额存单做了更多铺垫。

截至本周，在原有范围的11家银行中，根据公开发行情况统计，兴业银行 发行期数最多，为10期；浦发银行 、中信银行、招商银行和农行等发行期数略少。

大公国际资信评估对平安银行的主体评级为AA+，评级展望为稳定。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

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合计 9,400

平安银行前身为深圳发展银行，是中国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。2011年原深圳发展银行以吸收合并原平安银行的方式完成两行整合。截止2013年12月31日，该行本外币资产余额18,917亿元，资本充足率和不良贷款率分别为11.04%和0.89%。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

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