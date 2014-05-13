路透基点：绿地香港2.5亿美元三年期贷款案启动--TRLPC

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，绿地香港控股有限公司2.5亿美元三年期定期贷款案在5月9日启动，德意志银行担任牵头行兼簿记行。
此次子弹式贷款由位于上海的母公司绿地控股提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。
银行受邀分三个层次参贷：承贷2,500-3,400万美元的银行将获得160个基点的先付费用，并获得主办行头衔，综合收益为303个基点；承贷1,500-2,400万美元的银行将获得140个基点的先付费用，并获得安排行头衔，综合收益为297个基点；承贷500-1,400万美元的银行将获得120个基点的先付费用，并获得高级经理行头衔，综合收益为290个基点。
这笔无抵押贷款有50个基点的承诺费。
银行会议定于周五在上海召开。
贷款所获资金将用于资本支出和一般性经营支出。回复截至日期为6月6日。
地产开发商旭辉控股(集团)有限公司与绿地控股集团在1月为联合开发项目筹办了高达4.84亿美元的双币贷款，其中包括3.2亿美元离岸贷款和10亿元人民币国内贷款。离岸和国内贷款部分的借款人分别是旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司。
离岸部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点。国内部分的利率为中国人民银行基准利率的106%。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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