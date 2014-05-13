《中国央行票据未到期一览表》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
累计未到期余额: 5,062亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2014/6/3 36 1101039 3.8000 230 7/1 36 1101047 3.8900 150 7/15 36 1101052 3.8900 50 8/19 36 1101063 3.9700 10 10/14 36 1101078 3.9700 200 10/21 36 1101081 3.9600 200 当年累计: 840 ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
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