《焦点》微刺激不敌房地产颓势中国经济压力仍大，政策料续保持定力

* 4月工业、投资和消费均逊预期

* 微刺激效果尚不明显，经济下行压力仍大

* 房地产是最大风险点

* 政策料续保持定力，仍处于观察期

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京5月13日 - 尽管在一季度中国经济增速创下数年低点后，中国政府陆续祭出微刺激举措，但从4月逊于预期的工业、投资和消费数据看，并未有立竿见影的效果，房地产投资及销售的走弱仍然在制约着中国经济走势。

不过经济下行压力的加大并不意味着政策立场会出现转变，高层已多次表示政策将保持定力，分析人士预计，未来还将继续加大财政支出、投资项目审批，货币政策方面也仍以定向宽松为主。

“内需全面回落，消费、投资、房地产投资增速都有明显放缓，代表当前经济压力还是比较大，要实现全年的目标有必要继续保持偏宽松的环境。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示。

他认为，政府接下来会在更多领域扩大支出、多批项目来对冲经济的下滑，货币政策上，可能以逆回购、扭曲操作、定向降准，来使利率水平总体宽松。预计二季度经济环比回升，同比企稳。

国家统计局周二下午公布，4月工业增加值同比增长8.7%，路透预估中值为增长8.9%；4月社会消费品零售总额同比增长11.9%，亦不及预估的12.2%。

而1-4月固定资产投资同比增长17.3%，不仅低于预估中值的增长17.7%，且创下为统计局公布不含农户的固定资产投资数据以来（2009年）的纪录低点。

“相比一季度，政策层面有变得更积极些，但整体来看效果并没有体现出来，至少市场希望看到的温和的经济增长也没能看到。”国泰君安宏观研究员薛鹤翔认为，真实的经济增长不行，加之通缩也渗透到各个方面，所以工业、投资和消费表现都差强人意。

不过他同时指出，现在的稳增长和调结构，不存在哪只手会松一松的情况，政策选择很艰难。但总理也说了有信心有实力实现全年7.5%左右的增速，预计稳增长还是会加码。

经济数据较为疲弱打击市场信心，中国股市沪综指 继昨日大涨后周二小幅收跌，大盘转入窄幅震荡。

欲览工业增加值图表，请点击 link.reuters.com/jeh39v

欲览数据详情，请点击

欲览即时观点，请点击

**房地产下行对垒“微刺激”**

有分析师将中国当前的经济形势形容为“微刺激”与房地产下行之间的拉锯战，并认为未来几月还将延续。从4月数据看，尽管在铁路等一系列投资项目启动的支持下，基建投资继续持于20%附近高位，但房地产和制造业投资的下行压力极大，并拖累固定资产投资增速降至纪录低点。

数据显示，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月继续回落；商品房销售面积和销售额同比降幅分别扩大至6.9%和7.8%。新开工面积和土地购置面积同比降22.1%和7.9%，则显示开发商对前景乐观度减弱。

“结合房地产投资的数据可以看出，4月固定资产投资增速放缓主要是被房地产投资下滑给拉下来了。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示。

他称，从目前房地产市场情况看，年内房地产投资的不确定性还是很大，因为调整的态势已经确立，这对房地产开发商未来投资的信心，销售资金回笼的速度都会有很大的影响。

中银国际研究部宏观经济小组的叶丙南也认为，目前最大的风险点还是国内房地产行业。市场预期在恶化，消费、投资都在下滑，对相关的投资和耐用品消费都会产生不利影响；上游土地市场冷下来，而这是地方政府之前很多基建投资所依赖的资金来源。

但中金指出，随着稳增长政策持续出台，基建继续发挥主力作用，同时政府对经济下行的容忍度增加，当前政府通过基建大幅刺激经济的意愿不高，并且未来融资约束将进一步显现，基建投资或将继续在20%-25%区间徘徊。预计5-6月份在微刺激以及去年低基数情况下，经济数据有望小幅改善。

为稳住下行的经济增速，国务院已连续出台定向微刺激措施，其中包括扩大对小微企业所得税优惠，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，确定深化铁路投融资体制改革，加快铁路建设，尤其是中西部铁路建设，降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率，和在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目。

**政策料续保持定力**

虽然4月经济数据逊于市场预期，但鉴于新一届领导层已提高对经济下行的容忍度，业内多认为接下来政策仍将保持定力，处于观察期，仍以微刺激为主。这意味着财政支出会继续增加，而货币政策则保持当前基调，不太可能出现一些人士预计的全面降准或降息。

“政府预计还是会保持定力，数据比上月略差一些，但还没有出现加速下滑的趋势。政府容忍度会更高一点儿。”华融证券研究部副总经理马兹晖表示。

中央政治局4月下旬举行会议提出，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。国务院总理李克强亦撰文称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞。

浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳则指出，货币政策方面，仍需定向宽松来降低企业融资成本，这在通缩风险上升时更为重要。适当扩大对中小企业减税规模、稳定民间投资和就业也是可能的政策选项。

民生证券宏观团队预计，中国央行会加大公开市场投放力度，维持稳定的短端流动性预期，或直接通过定向流动性宽松的方式降低特定领域的融资成本。

亦有多位分析师提及，考虑到房地产市场下行，有必要放松房地产政策，以地方放宽限购、加大棚户区改建的力度、鼓励银行放宽房贷标准为主。