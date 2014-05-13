《中国公开市场回购未到期一览表》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 5,470 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/5/15 28 4.00 950 2014/5/20 28 4.00 1,000 2014/5/22 28 4.00 850 2014/5/27 28 4.00 500 当月累计: 3,300 --------------------------------------------------- 2014/6/3 28 4.00 600 2014/6/5 28 4.00 600 2014/6/10 28 4.00 970 当月累计：2,170 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后 自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同 ，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 而春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常 备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元 。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，5月1日到期的400亿元28天期正回购，顺延至5月4日到账。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。