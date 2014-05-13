CNH动态：离岸人民币受中间价拖累走势仍趋弱，市场方向仍不明朗

路透香港5月13日 - 离岸人民币现汇 周二早盘仍继续走跌，因今日人民币兑美元中间价续跌0.02%至逾八个月新低。交易员认为，整体市场方向仍不明朗，交投谨慎，料人民币走势近期趋弱。

离岸人民币现汇周一下午受在岸午后油盘大力购汇的影响进一步走弱，周二早盘交投较为平淡。

“这几天还是要看人民币的中间价和在岸即期走势及油盘购汇情况，今天美国财政部长访华讲话也没有向市场释放什么明确交易信号，”一位中资行交易员称，“市场没有明确方向，人民币弱势震荡可能会持续一段时间。”

美国财政部长杰克卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力。他并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。

杰克卢上周表示，他将敦促中国官员，让市场力量在决定人民币汇率方面发挥更大作用，他表示过去几个月有开倒车的情况。

台湾前行政院长陈冲在《工商时报》专栏中称，如果在可预期的将来，人民币在定价货币、投资货币、结算货币乃至准备货币上，渐次取得立足点，则人民币成为主要的国际准备货币，与美元等列享有国际铸币税的时日不远，也意味对国际金融、经贸体系的义务与责任。

本地时间12:20时，离岸人民币现汇 报6.2435，较上日的6.2433几无波动，早盘在6.2406-6.2457间波动。

在岸人民币兑美元即期汇率 周二在窄幅波动中小幅走弱。隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低，但交易人士认为这并未改变市场的谨慎情绪，结购汇大体保持平衡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2393/2436，较上一交易日跌0.03%。（完）

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