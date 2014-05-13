中国货币市场：中短期回购稍有上探，然三年央票到期未续做助预期更乐观

路透北京5月13日 - 中国银行间资金市场周二中短期质押式回购加权利率 稍有上探，三个月shibor持续走低。市场人士表示，三年央票到期未续做有助于支撑机构流动性信心，资金拆借多集中在隔夜品种；虽不能排除未来季节性因素扰动，但预期还是偏乐观的。

"资金利率差不多吧，最近长期限的需求都不多，隔夜需求特别多，每天成交量都挺大，"一国有银行交易员称，“公开市场28天正回购利率4%放在那，应该只会往下不会往上，资金应该平稳了，未来顶多扰动一两天，央行也说要规避时点性因素。”

华东地区一银行交易员亦表示，近期市场资金充裕，预计到年中前都不会有大紧张，故其选择参与公开市场正回购投标，因同期限资金二级市场融出也不容易。

中国央行对今年首现的三年期央票到期未展开续做，加之周二公开市场近千亿元人民币正回购到期回流，致单日现净投放规模360亿元。业内人士称，此举将有助强化机构信心，对资金面保持相对宽松的预期。但他们也提到，这也不意味货币政策将出现方向性转变，还需再观察经济基本面的变化。

央行在最近发布的一季度货币政策执行报告中展望下阶段政策思路时指出，将引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

上述国有行交易员并指出，货币市场基金现在在回归本源，收益率在下降。随着同业存单越发越多，有助于该市场交易活跃走向成熟。

中国人民银行2013年12月正式启动同业存单业务。平安银行 周二公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为700亿元人民币。至此，已发布发行年度计划的12家银行2014年存单发行总规模达9,400亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3552 2.2152 +14.00

七天 3.1770 3.1568 +2.02

14天 3.2275 3.1849 +4.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0600 2.3200 +74.00

七天 3.2700 2.9000 +37.00

14天 3.3500 3.2800 +7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3530 2.2500 +10.30

七天 3.1813 3.1900 -0.87

14天 3.2500 3.2100 +4.00

Shibor

其中:隔夜 2.3500 2.2135 +13.65

七天 3.1810 3.1800 +0.10

三个月 5.3414 5.3764 -3.50