《香港已公布新股发行上市日程表》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *5/13-16 超盈国际 2.5 4.625-6.25 1.85-2.5 5/23 建银国际 *5/12-15 碧瑶绿色 1 1-1.2 1-1.2 5/22 国泰君安 *5/12-15 中国北车 18.212 91.1-113 5-6.2 5/22 瑞银、中金和麦格理 4/15-22 万洲国际 12.9955 104-146.2 8-11.25 不予进行 中银国际、摩根士丹 利、渣打、中信证券 、高盛、瑞银和星展 2/28-3/5 新丰泰集团 1.5 5.5-6.8 3.65-4.55 押后 摩根大通 2/28-3/6 瀚华金控 9.88 22.5-28.5 2.28-2.88 不予进行 中金和银河 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 4/25 宏太控股 0.72 1.8 升6.9% 国泰君安 4/10 百奥家庭互动 2.15 15.2 跌17.7% 德银和花旗 3/31 哈尔滨银行 2.9 87.7 升0.34% 中金香港、中银国际和农银国 际 3/28 光谷联合 0.83 8.3 跌8.4% 法国巴黎银行 3/13 海昌控股 2.45 24.5 跌17.6% 法国巴黎证券和美银美林 3/13 阳光100 4 20 跌6.5% 中金香港和花旗 3/6 保利文化 33 25.7 升29% 中信证券 3/5 迅销有限公司 不适用 不适用 升1%^ 摩根士丹利 2/28 惠生国际 2.05 2.45 升0.5% 信达国际 2/21 中国金属资源利用<1636. 1.13 7 跌13.3% 法国巴黎证券 HK> 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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