香港已公布经济指标--2014/5/13

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年3月 零售销售值 -1.3 -2.2 +9.8 2014年3月 零售销售量 -2.3 -2.1 +10.1 2014年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +3.9 +3.6 2014年3月 甲类消费物价指数(CPI +4.3 +4.2 +4.0 A) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年1月-3月% 13年12-14年2月% 13年1-3月% 失业率 3.1 3.1 3.5 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年3月 贸易赤字／盈余 -50.37 -53.67 -49.15 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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