加拿大个股：黑莓力图以低价手机扭转新兴市场颓势

路透雅加达/多伦多5月13日 - 智能手机业者黑莓 在雅加达发表一款低价触控设备Z3，该公司曾经在印尼等新兴市场叱吒风云，但如今陷入困境，正力图振兴新兴市场的销售。

这款手机将在周二于印尼首都举行的盛大发表会中登场，这是黑莓与富智康集团 合作之后的首发产品；富智康集团为台湾鸿海集团旗下一员，其最为人熟知的业务是苹果 iPhone及iPad的组装。

这款定价不到200美元手机的成败，也将决定黑莓和富智康合作的成果，以及该公司自家智能手机的前景。雅加达版的Z3将会在5月15日开卖。

“若这款设备让黑莓再度成长，就算只是小幅稳健成长，这本身也就算是成功了。这意味着黑莓在印尼仍有发展空间。”国际数据公司(IDC)市场分析师Ryan Lai表示。

Z3将市黑莓执行长程守宗去年接任以来首款推出的产品，起先将会在印尼发表，之后将逐步引进至其他市场。