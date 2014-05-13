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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月13日

路透伦敦5月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           202,975            -2,350
    锡             9,620               -20
    铅           193,675              +200
    锌           757,975            -2,150
    铝         5,289,600           -13,875
    镍           278,994              +222
    铝合金        53,380              -800
    NASAAC        62,600               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布              品种   库存数据        库存分布
 种                                                               
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                           金                     
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王翔琼；审校 张涛)
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