台湾货币市场：5月14日及本提存期资金预期变化一览表

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透台北5月14日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期788亿台币。 **紧缩因素： --发行103/6期增额发行公债，金额300亿台币。 --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)8,868.20亿台币： 05/15 3,330亿台币 05/16 3,583亿台币 05/19 4,064.5亿台币 05/20 1,042.5亿台币 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 1,834.15亿台币 05/28 3,560.80亿台 币 05/29 21亿台币 05/30 2,860亿台币 06/02 6,565.20亿台币 06/03 2,492亿台币 --公债还本付息22.5625亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。