台湾央行：共发行944亿台币存单，存单发行余额不变

路透台北5月13日 - 台湾央行周二公布，共发行944亿台币存单。与今日存单到期金额944亿相较，存单发行余额不变。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 917

91天期 0.93 18

182天期 1.05 9

央行上日共发行2,187亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,560.50亿台币。