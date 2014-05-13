中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据疲弱大盘窄幅震荡

路透北京5月13日 - 中国股市沪综指 周二小幅收跌，继昨日大涨后股指转入窄幅震荡。分析师指出，今日出台的经济数据较为疲弱，打击市场信心，“新国九条”出台对总体刺激作用仍有限，料后市大盘将继续按原有趋势运行。

沪综指收报2,050.728点，跌2.143点或0.10%；上证A股今日成交额 736亿元人民币，上日成交金额为880亿元。

“今天这个走势就刚好是一种真实宏观经济状态的写照。”信达证券分析师艾宜称，前日市场的上涨主要是受到“新国九条”出台等非典型事件的刺激。

他并表示，数据显示现在整个宏观经济还处在较弱的状态，需求端表现得更为明显。

中国国家统计局周二公布，4月工业增加值同比增长8.7%，社会消费品零售总额同比增长11.9%，1-4月固定资产投资同比增长17.3%。该三项数据均低于此前的路透调查中值。

湘财证券策略分析师朱礼旭表示，管理层希望通过指导按揭贷款对房地产市场进行微刺激，但房地产行业的调整目前渐成趋势，微刺激措施对房地产板块影响有限。

上证地产类指数 收涨0.94%，中房股份 收涨9.22%。

四位消息人士周二表示，中国央行近日召集部分商业银行召开以住房金融服务为主题的座谈会，主要针对的是去年至今，部分银行的分支机构对按揭贷款出现不愿贷、拖延贷、涨价贷的情况。