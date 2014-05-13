国际油市：布兰特原油在108美元上方持稳，受乌克兰局势支撑

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
0430GMT时，布兰特6月原油期货 涨0.11美元，报每桶108.52美元，扩大前一交易日升势，昨日收高0.52美元，报108.41美元。
美国原油期货 涨0.02美元，报每桶100.61美元，前一交易日升0.60美元，报100.59。
澳新银行分析师在研究报告中称，由于美国接近夏季驾车高峰开始，燃料需求增多，分析师预计原油库存进一步下降，美国原油期货因此获得支撑。
周一的初步路透调查显示，美国上周商业原油库存料维持在3.976亿桶。
乌克兰东部亲俄势力领袖周一呼吁当地入俄，不过俄罗斯不支持其并入俄罗斯的要求。该地区11日刚刚就自治举行了公投。
沙特石油部长欧那密周一表示，沙特承诺若乌克兰危机导致供应短缺，将提高原油产量。
中国将于周二公布4月工业生产和零售销售数据，分析师预计数据将较疲弱。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，投资者亦在关注周二稍晚美国将公布的数据，尤其是是4月零售销售数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/于春红; 审校 杜明霞/石冠兰)
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