修正-新闻稿：2014年1-4月全国固定资产投资增长17.3%--国家统计局

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(修改电头日期，应为5月13日)
路透北京5月13日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2014年1-4月份全国固定资产投资（不含农户）增长17.3%”的全文：
2014年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）107078亿元，同比名义增长17.3%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.17%。
分产业看，1-4月份，第一产业投资2146亿元，同比增长21.2%，增速比1-3月份回落4.6个百分点；第二产业投资44797亿元，增长14.5%，增速回落0.2个百分点；第三产业投资60135亿元，增长19.2%，增速回落0.4个百分点。 第二产业中，工业投资44112亿元，增长14.6%，增速回落0.4个百分点；其中，采矿业投资2591亿元，增长6.9%，增速回落5.2个百分点；制造业投资37152亿元，增长15.2%，增速与上月持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资4369亿元，增长14.1%，增速比1-3月份回落1个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力）16865亿元，同比增长22.8%，增速比1-3月份提高0.3个百分点。其中，水利管理业投资增长35.8%，增速提高0.1个百分点；公共设施管理业投资增长24.6%，增速提高1个百分点；道路运输业投资增长23.9%，增速提高0.9个百分点。铁路运输业投资增长8.6%，增速回落7.3个百分点。 分地区看，1-4月份，东部地区投资53749亿元，同比增长16.3%，增速比1-3月份回落0.1个百分点；中部地区投资27917亿元，增长19.7%，增速回落0.5个百分点；西部地区投资24723亿元，增长18.2%，增速回落0.9个百分点。 分登记注册类型看，1-4月份，内资企业投资101071亿元，同比增长18.4%，增速比1-3月份回落0.6个百分点；港澳台商投资2793亿元，增长1.5%，1-3月份为下降2%；外商投资2855亿元，增长2.2%，增速比1-3月份加快0.5个百分点。 从项目隶属关系看，1-4月份，中央项目投资4623亿元，同比增长5.7%，增速比1-3月份回落5.6个百分点；地方项目投资102454亿元，增长17.8%，增速回落0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-4月份，施工项目计划总投资596142亿元，同比增长13.1%，增速比1-3月份回落1.1个百分点；新开工项目计划总投资84729亿元，同比增长12.8%，增速加快0.2个百分点。 从到位资金情况看，1-4月份，固定资产投资到位资金137132亿元，同比增长12.5%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。其中，国家预算资金增长18.5%，增速加快0.3个百分点；国内贷款增长11.9%，增速回落3.4个百分点；自筹资金增长16%，增速加快0.4个百分点；利用外资下降9.8%，降幅扩大3.6个百分点；其他资金下降1.8%，降幅扩大1.6个百分点。 （完）
原文链接 here (整理 张晓翀；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。