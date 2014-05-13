修正-新闻稿：2014年1-4月全国固定资产投资增长17.3%--国家统计局

分产业看，1-4月份，第一产业投资2146亿元，同比增长21.2%，增速比1-3月份回落4.6个百分点；第二产业投资44797亿元，增长14.5%，增速回落0.2个百分点；第三产业投资60135亿元，增长19.2%，增速回落0.4个百分点。 第二产业中，工业投资44112亿元，增长14.6%，增速回落0.4个百分点；其中，采矿业投资2591亿元，增长6.9%，增速回落5.2个百分点；制造业投资37152亿元，增长15.2%，增速与上月持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资4369亿元，增长14.1%，增速比1-3月份回落1个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力）16865亿元，同比增长22.8%，增速比1-3月份提高0.3个百分点。其中，水利管理业投资增长35.8%，增速提高0.1个百分点；公共设施管理业投资增长24.6%，增速提高1个百分点；道路运输业投资增长23.9%，增速提高0.9个百分点。铁路运输业投资增长8.6%，增速回落7.3个百分点。 分地区看，1-4月份，东部地区投资53749亿元，同比增长16.3%，增速比1-3月份回落0.1个百分点；中部地区投资27917亿元，增长19.7%，增速回落0.5个百分点；西部地区投资24723亿元，增长18.2%，增速回落0.9个百分点。 分登记注册类型看，1-4月份，内资企业投资101071亿元，同比增长18.4%，增速比1-3月份回落0.6个百分点；港澳台商投资2793亿元，增长1.5%，1-3月份为下降2%；外商投资2855亿元，增长2.2%，增速比1-3月份加快0.5个百分点。 从项目隶属关系看，1-4月份，中央项目投资4623亿元，同比增长5.7%，增速比1-3月份回落5.6个百分点；地方项目投资102454亿元，增长17.8%，增速回落0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-4月份，施工项目计划总投资596142亿元，同比增长13.1%，增速比1-3月份回落1.1个百分点；新开工项目计划总投资84729亿元，同比增长12.8%，增速加快0.2个百分点。 从到位资金情况看，1-4月份，固定资产投资到位资金137132亿元，同比增长12.5%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。其中，国家预算资金增长18.5%，增速加快0.3个百分点；国内贷款增长11.9%，增速回落3.4个百分点；自筹资金增长16%，增速加快0.4个百分点；利用外资下降9.8%，降幅扩大3.6个百分点；其他资金下降1.8%，降幅扩大1.6个百分点。 （完）