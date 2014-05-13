台湾股市：反弹无力收小红，外资卖压令多头乏力

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北5月13日 - 台湾股市 周二反弹无力，收盘涨幅明显收敛。分析师表示，由于上市柜企业第一季财报尚未全部揭露，再加上外资近日转买为卖，令台股欲振乏力，表现落后区域股市。
台湾加权股价指数小幅收高0.11%或9.33点，报8,817.94点，盘初一度跳升至8,886.66点。成交值 为874.50亿台币，上交易日修正后为848.77亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股开高后遭遇不小的卖压，尤其近日外资卖超金额愈来愈大，在短线法人偏向站在卖方的压力下，台股短期均线已呈现偏空格局。
简伯仪指出，大盘日均线已经出现三根黑棒，五日线与月线都已经下弯，预料后市仍将偏向弱势整理格局，建议投资人采取守势，不应见到反弹即进场追价。
“指数应该会在季线(8,766点)与月线(8,891点)间整理，静待筹码沉淀。〞他称。
台币兑美元 实质价位周二早盘偏弱。交易员称今日台股一早表现不错，但盘中仍见外资小量汇出。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超63.95亿台币，连两日卖超共计120.41亿台币。
亚洲股市普遍随隔夜美国股市上扬，本地时间13:35，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.64%，日本股市日经指数 大涨1.99%。(完)
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