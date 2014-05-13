台湾股市：反弹无力收小红，外资卖压令多头乏力

路透台北5月13日 - 台湾股市 周二反弹无力，收盘涨幅明显收敛。分析师表示，由于上市柜企业第一季财报尚未全部揭露，再加上外资近日转买为卖，令台股欲振乏力，表现落后区域股市。

台湾加权股价指数小幅收高0.11%或9.33点，报8,817.94点，盘初一度跳升至8,886.66点。成交值 为874.50亿台币，上交易日修正后为848.77亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股开高后遭遇不小的卖压，尤其近日外资卖超金额愈来愈大，在短线法人偏向站在卖方的压力下，台股短期均线已呈现偏空格局。

简伯仪指出，大盘日均线已经出现三根黑棒，五日线与月线都已经下弯，预料后市仍将偏向弱势整理格局，建议投资人采取守势，不应见到反弹即进场追价。

“指数应该会在季线(8,766点)与月线(8,891点)间整理，静待筹码沉淀。〞他称。

台币兑美元 实质价位周二早盘偏弱。交易员称今日台股一早表现不错，但盘中仍见外资小量汇出。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超63.95亿台币，连两日卖超共计120.41亿台币。