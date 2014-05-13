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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 13:29 BJT

离岸人民币：建行悉尼分行两年期债券以3.25%定价，较指导利率低20基点

路透香港5月13日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 悉尼分行的两年期人民币债券以3.25%定价，较初始指导利率3.45%低20基点。

根据销售文件，该批债券共发行5亿元，将在5月20日交割，2016年5月20日到期。发行人评级为：穆迪“A1”/标准普尔“A”/惠誉“A”；标普给予债券预期评级“A”。

承销商包括：澳新银行，澳大利亚联邦银行（CBA），汇丰，澳大利亚国民银行（NAB），WBC。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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