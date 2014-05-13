离岸人民币：建行悉尼分行两年期债券以3.25%定价，较指导利率低20基点

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 悉尼分行的两年期人民币债券以3.25%定价，较初始指导利率3.45%低20基点。
根据销售文件，该批债券共发行5亿元，将在5月20日交割，2016年5月20日到期。发行人评级为：穆迪“A1”/标准普尔“A”/惠誉“A”；标普给予债券预期评级“A”。
承销商包括：澳新银行，澳大利亚联邦银行（CBA），汇丰，澳大利亚国民银行（NAB），WBC。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。