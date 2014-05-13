欧洲个股：法国兴业银行计划未来三年每年营收成长3%

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透巴黎5月13日 - 法国第二大银行--兴业银行 周二表示，受东欧、俄罗斯和非洲零售银行业务之助，计划未来三年每年营收成长率达3%。
兴业银行确认了该行在俄罗斯的雄心。此前兴业银行在该国的资产价值下滑，因受乌克兰政府和亲俄罗斯分离份子的冲突事件影响。
兴业银行计划在2015年完成14.5亿欧元(20亿美元)的削减成本计划，以及资本支出每年成长1%，以在西欧成长放缓的环境中，取得更好的获利率。
在该行的战略计划中，兴业银行目标2016年底前股东权益报酬率(ROE)要达到10%以上，2013年基本报酬率为8.4%。该行亦计划在2015年将股息派发比率提高至50%，高于2014年的40%。(完) (编译 王冠中; 审校 许娜)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。