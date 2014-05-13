欧洲个股：法国兴业银行计划未来三年每年营收成长3%

路透巴黎5月13日 - 法国第二大银行--兴业银行 周二表示，受东欧、俄罗斯和非洲零售银行业务之助，计划未来三年每年营收成长率达3%。

兴业银行确认了该行在俄罗斯的雄心。此前兴业银行在该国的资产价值下滑，因受乌克兰政府和亲俄罗斯分离份子的冲突事件影响。

兴业银行计划在2015年完成14.5亿欧元(20亿美元)的削减成本计划，以及资本支出每年成长1%，以在西欧成长放缓的环境中，取得更好的获利率。