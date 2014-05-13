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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 13:35 BJT

欧洲个股：法国兴业银行计划未来三年每年营收成长3%

路透巴黎5月13日 - 法国第二大银行--兴业银行 周二表示，受东欧、俄罗斯和非洲零售银行业务之助，计划未来三年每年营收成长率达3%。

兴业银行确认了该行在俄罗斯的雄心。此前兴业银行在该国的资产价值下滑，因受乌克兰政府和亲俄罗斯分离份子的冲突事件影响。

兴业银行计划在2015年完成14.5亿欧元(20亿美元)的削减成本计划，以及资本支出每年成长1%，以在西欧成长放缓的环境中，取得更好的获利率。

在该行的战略计划中，兴业银行目标2016年底前股东权益报酬率(ROE)要达到10%以上，2013年基本报酬率为8.4%。该行亦计划在2015年将股息派发比率提高至50%，高于2014年的40%。(完) (编译 王冠中; 审校 许娜)
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