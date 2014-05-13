香港个股：港交所已接获LME诉讼相关法院传票，将积极抗辩

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 港交所 周二称，就伦敦金属交易所（LME）涉及的集体诉讼案件，公司已经收到美国纽约南部地区法院发出的传票，并将积极抗辩。
港交所3月表示其在LME原铝直接采购商的综合起诉中被列名为共同被告人，但当时尚未正式收到有关法庭文件。据今天刊于联交所的公告称，港交所已于5月12日收到法院于4月11日发出的传票。
港交所重申，根据公司管理层初步评估，有关诉诉亳无法律依据，将积极抗辩。
公司并称，监于有关集体诉讼的起诉性质，港交所、LME及LMEH相信日后或尚有其他性质相若的诉讼于美国提交。因此，除非有关诉讼出现新消息而须刊发公告，公司不拟就日后每个性质相若的新诉讼而逐一发出公告。
事件涉及LME在26宗美国集体诉讼中被指控仓库业界涉及铝价的反竞争及垄断行为，其中19宗涉及LME直属母公司LMEH（LME Holdings Limited）亦被列名为共同被告人。
香港时间13:30，港交所跌0.71%，报140.7港元；大市恒生指数 则升0.33%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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