欧股业绩：空中客车第一季核心利润下降5%，并确认今年财务目标

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透巴黎5月13日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)(Airbus Group) 周二公布核心利润下降5%，该降幅低于预期，尽管飞机交货量下降，而且研发支出上升。该公司并确认了今年的财务目标。
空中客车表示，其最新喷气客机A350有望及时获得认证，为年底前一如计划首次交货作好准备。
该公司第一季未计一次性特殊项目的营业利润下降4.6%，至7亿欧元(合9.63亿美元)，营收增长5%，至126亿欧元。
客中空车公布第一季再次出现大量现金外流的情况，因其为大型项目增加了流动性。收购前的自由现金流为负20亿欧元，不过这低于上年同期异常疲弱的负32亿欧元。
路透此前调查显示，分析师平均预期该集团季度营业利润下降13.1%，至6.44亿欧元，营收大致持平于124亿欧元。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。