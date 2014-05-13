欧股业绩：空中客车第一季核心利润下降5%，并确认今年财务目标

路透巴黎5月13日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)(Airbus Group) 周二公布核心利润下降5%，该降幅低于预期，尽管飞机交货量下降，而且研发支出上升。该公司并确认了今年的财务目标。

空中客车表示，其最新喷气客机A350有望及时获得认证，为年底前一如计划首次交货作好准备。

该公司第一季未计一次性特殊项目的营业利润下降4.6%，至7亿欧元(合9.63亿美元)，营收增长5%，至126亿欧元。

客中空车公布第一季再次出现大量现金外流的情况，因其为大型项目增加了流动性。收购前的自由现金流为负20亿欧元，不过这低于上年同期异常疲弱的负32亿欧元。

路透此前调查显示，分析师平均预期该集团季度营业利润下降13.1%，至6.44亿欧元，营收大致持平于124亿欧元。(完)