新闻稿：4月份中国规模以上工业增加值增长8.7%--国家统计局

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2014年4月份规模以上工业增加值增长8.7%”的全文：
2014年4月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.7%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比3月份回落0.1个百分点。从环比看，4月份比上月增长0.82%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长8.7%。
分三大门类看，4月份，采矿业增加值同比增长4.5%，制造业增长9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.4%。
分经济类型看，4月份，国有及国有控股企业增加值同比增长5.7%，集体企业增长1.7%，股份制企业增长10.3%，外商及港澳台商投资企业增长7.0%。 分行业看，4月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长8.6%，纺织业增长7.4%，化学原料和化学制品制造业增长9.1%，非金属矿物制品业增长10.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.2%，有色金属冶炼和压延加工业增长14.1%，通用设备制造业增长8.8%，专用设备制造业增长7.4%，汽车制造业增长11.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长11.6%，电气机械和器材制造业增长11.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.4%，电力、热力生产和供应业增长2.5%。 分地区看，4月份，东部地区增加值同比增长8.1%，中部地区增长8.8%，西部地区增长11.0%。 分产品看，4月份，多种产品同比增长。其中，钢材9250万吨，增长5.4%；水泥22589万吨，增长3.9%；十种有色金属340万吨，增长4.3%；乙烯134万吨，增长6.7%；汽车220.4万辆，增长7.9%；轿车114.7万辆，增长3.4%；发电量4250亿千瓦时，增长4.4%；原油加工量3958万吨，增长3.8%。
4月份，工业企业产品销售率为97.9 %，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9614亿元，同比名义增长6.2%。完）
原文链接 here(完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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