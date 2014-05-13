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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 13:56 BJT

新闻稿：2014年4月份中国社会消费品零售总额增长11.9%--国家统计局

路透北京5月13日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2014年4月份社会消费品零售总额增长11.9%”的全文：

2014年4月份，社会消费品零售总额19701亿元，同比名义增长11.9%（扣除价格因素实际增长10.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额10010亿元，增长9.4%。1-4月份，社会消费品零售总额81782亿元，同比增长12.0%。其中，限额以上单位网上零售额1139.0亿元，增长52.0%。

按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额17060亿元，同比增长11.7%；乡村消费品零售额2641亿元，增长13.2%。1-4月份，城镇消费品零售额70614亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额11169亿元，增长12.9%。

　　按消费形态分，4月份，餐饮收入2017亿元，同比增长10.7%；商品零售17684亿元，增长12.1%。1-4月份，餐饮收入8482亿元，同比增长10.0%；商品零售73301亿元，增长12.2%。 　　在商品零售中，4月份，限额以上单位商品零售9417亿元，增长9.6%。1-4月份，限额以上单位商品零售37802亿元，增长10.1%。（完）

原文链接 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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