新闻稿：中国2014年1-4月份全国房地产开发和销售情况--国家统计局

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2014年1-4月份全国房地产开发和销售情况”全文： 一、房地产开发投资完成情况 2014年1-4月份，全国房地产开发投资22322亿元，同比名义增长16.4%，增速比1-3月份回落0.4个百分点。其中，住宅投资15299亿元，增长16.6%，增速回落0.2个百分点，占房地产开发投资的比重为68.5%。
1-4月份，东部地区房地产开发投资13230亿元，同比增长17.7%，增速与1-3月份持平；中部地区投资4268亿元，增长12.2%，增速回落3.4个百分点；西部地区投资4823亿元，增长16.6%，增速提高1.1个百分点。 1-4月份，房地产开发企业房屋施工面积564782万平方米，同比增长12.8%，增速比1-3月份回落1.4个百分点。其中，住宅施工面积405408万平方米，增长9.9%。房屋新开工面积43234万平方米，下降22.1%，降幅收窄3.1个百分点。其中，住宅新开工面积31184万平方米，下降24.5%。房屋竣工面积23685万平方米，下降0.3%，降幅收窄4.6个百分点。其中，住宅竣工面积17883万平方米，下降2.1%。 1-4月份，房地产开发企业土地购置面积8130万平方米，同比下降7.9%，降幅比1-3月份扩大5.6个百分点；土地成交价款2214亿元，增长9.6%，增速回落1.8个百分点。
二、商品房销售和待售情况 1-4月份，商品房销售面积27709万平方米，同比下降6.9%，降幅比1-3月份扩大3.1个百分点。其中，住宅销售面积下降8.6%，办公楼销售面积下降0.2%，商业营业用房销售面积增长3.4%。商品房销售额18307亿元，下降7.8%，降幅比1-3月份扩大2.6个百分点。其中，住宅销售额下降9.9%，办公楼销售额下降10.2%，商业营业用房销售额增长3.5%。
1-4月份，东部地区商品房销售面积13340万平方米，同比下降13.5%，降幅比1-3月份扩大3.5个百分点；销售额10967亿元，下降14.0%，降幅扩大2.5个百分点。中部地区商品房销售面积7298万平方米，增长2.8%，增速回落4.0个百分点；销售额3655亿元，增长5.1%，增速回落3.3个百分点。西部地区商品房销售面积7071万平方米，下降2.4%，降幅扩大1.4个百分点；销售额3684亿元，增长2.1%，增速回落1.9个百分点。
4月末，商品房待售面积52652万平方米，比3月末增加489万平方米。其中，住宅待售面积增加213万平方米，办公楼待售面积增加31万平方米，商业营业用房待售面积增加147万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况 1-4月份，房地产开发企业到位资金37200亿元，同比增长4.5%，增速比1-3月份回落2.1个百分点。其中，国内贷款7709亿元，增长16.5%；利用外资116亿元，下降28.7%；自筹资金14376亿元，增长11.0%；其他资金14999亿元，下降5.5%。在其他资金中，定金及预收款9019亿元，下降7.8%；个人按揭贷款4238亿元，下降3.1%。
四、房地产开发景气指数
4月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为95.79，比上月回落0.61点。（完）
原文链接 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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