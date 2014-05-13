新闻稿：穆迪授予茂业美元票据 (P)Ba2评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月12日—穆迪投资者服务公司已向茂业国际控股有限公司 拟发行的高级无抵押美元票据授予首次暂行 (P)Ba2的评级。

与此同时，穆迪撤销了茂业高级无抵押人民币票据暂行 (P)Ba2的评级。

上述评级展望为稳定。

此次债券发行所得中约60%将用于茂业的人民币31亿元境内银行贷款再融资，其余部分将用作一般企业用途。

待茂业以令人满意的条款与细则完成发行后，穆迪将取消票据评级的暂行地位。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧表示：“Ba1的公司家族评级主要反映了茂业在深圳处于领先的市场地位，幷一直在西南和华北快速发展的二三线城市顺利执行低成本扩张战略。”

“茂业具有竞争力的自有房地产项目模式及特许经营模式降低了业务与库存风险，支持了Ba1的公司家族评级。”蔡慧补充称。

“另一方面，茂业Ba1的评级受到下列因素所制约：该公司运营现金流一直较弱，负债杠杆率较高，其利润高度依赖几家百货商店，幷面临来自互联网零售的竞争，以及快速扩张产生的执行风险。”

但是，穆迪预计茂业疲弱的运营现金流会得到改善，原因是茂业放缓土地收购步伐，幷侧重于开发目前的14个新项目。茂业通过加快房地产销售使其运营现金流从2012年的人民币3.02亿元升至2013年的人民币12亿元，增长近3倍。

茂业的调整后债务/EBITDA比率从2012年底的5.2倍降至2013年底的4.7倍，同时留存现金流/调整后净债务比率从5.4%升至11.3%。

虽然上述指标对于Ba1的公司家族评级而言较弱，但穆迪预计未来12-18个月茂业会进一步采取措施，将调整后债务/EBITDA比率降至4.5倍，留存现金流/净债务比率提升至15%。

拟发行的票据将改善茂业的债务到期情况，幷节约部分成本，原因是拟发行的境外债券的成本将低于该公司现有的国内贷款成本。

此外，发行所得将主要用于再融资，因此不会对茂业的财务杠杆率有很大的影响。

由于优先债务造成的从属风险，穆迪对茂业拟发行债券的评级进行了一个子级的下调。除非茂业大幅偿还境内债务，否则穆迪预计未来两年上述债务占茂业总资产的比例仍将超过15%。

稳定展望反映了穆迪预计茂业将继续改善现有百货商店的持续运营现金流，放缓扩张步伐，幷降低债务水平。

如发生以下情况，茂业的评级在中期内有上调的机会： (1) 成功执行其业务计划； (2) 改善运营现金流，产生正自由现金流； (3) 改善信用指标，调整后债务/EBITDA比率低于2.5-3.0倍，留存现金流/净债务比率高于35%。

另一方面，如发生以下情况，其评级可能有下调压力： (1) 因迅速扩张或无法出售地产项目而导致流动性疲弱； (2) 继续投资新项目，延迟降低负债杠杆率； (3) 现有百货商店的销售及现金流大幅恶化，或新店实现收支平衡的时间比预期长；或 (4) 无法在未来12-18个月降低负债杠杆率。

显示评级下调压力的信用指标包括：调整后债务/EBITDA比率高于4.5-5.0倍，以及留存现金流/调整后净债务比率低于12%-14%。

茂业的评级所采用的主要评级方法为2011年6月发表的《全球零售业评级方法》 (Global Retail Industry Methodology) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。