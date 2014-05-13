新闻稿：穆迪向农发行拟发行的离岸人民币债券授予Aa3评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月12日—穆迪投资者服务公司向中国农业发展银行 (农发行，Aa3/稳定) 拟发行的离岸人民币债券授予Aa3评级。

上述债券评级展望为稳定。

评级理据

农发行拟发行债券的Aa3评级与其发行人长期评级一致，反映了债券发行的结构。

农发行具有农业政策性银行职能，幷与中国政府 (Aa3/稳定) 之间有密切关联，从而支持了其评级。

上述债券将构成农发行的直接、无条件、非次级和无抵押债务。债券发行时附固定息票。

上述评级所采用的主要评级方法为2010年7月发表的《政府相关发行人：评级方法更新》(Government-Related Issuers: Methodology Update)。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。 中国农业发展银行的总部在北京，截至2012年12月31日，该银行的资产为人民币2.3万亿元 (约合3,648亿美元) 。(完)