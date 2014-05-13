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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 14:16 BJT

表格：德国4月批发物价较前月上升0.2%，较上年同期下滑1.3%

路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周二公布：

* 德国4月趸售(批发)物价较前月上升0.2%，较上年同期下滑1.3%。3月分别为持平和下滑1.7%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年4月 2014年3月 2013年4月

较上月(%) +0.2 持平 -0.2

较上年(%) -1.3 -1.7 -0.7

WPI(基期为2010年) 106.6 106.4 108.0

路透调查预估4月趸售物价较前月持平，较上年同期下滑1.5%。(完)

(编译 张若琪; 审校 艾茂林)
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