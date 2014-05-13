韩国汇市：韩元兑美元上涨，受出口商结汇需求推升

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔5月13日 - 韩国韩元 周二上涨，受出口商结汇需求的推升。
韩元兑美元 国内收报1,022.1，较周一收盘价1,024.4升值0.9%。
交易员怀疑盘中外汇当局出手干预汇市阻升韩元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。