期货报评：继期镍之后还会飞涨的品种还有谁？

“镍价会继续飙升，想飞的要抓紧！”有机构称，到2014年底，中国所有港口镍矿库存将归零。然而，赶上的和没有赶上的投资者更关心的是，继镍之后，下一个飞涨的品种是谁？

接受采访的业内人士分析，检视其他金属品种，与镍有着相似背景的是锡、钯。前者今年累计上涨3.1%，后者累计涨幅达到11%。而据法国兴业银行最近发布的“厄尔尼诺大宗商品指数”显示，看好的品种还有咖啡和铜。与镍一样，这两个品种都会因为天气干旱而减产。(完)