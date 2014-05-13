期货报评：继期镍之后还会飞涨的品种还有谁？

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自5月13日的《中国证券报》：
“镍价会继续飙升，想飞的要抓紧！”有机构称，到2014年底，中国所有港口镍矿库存将归零。然而，赶上的和没有赶上的投资者更关心的是，继镍之后，下一个飞涨的品种是谁？
接受采访的业内人士分析，检视其他金属品种，与镍有着相似背景的是锡、钯。前者今年累计上涨3.1%，后者累计涨幅达到11%。而据法国兴业银行最近发布的“厄尔尼诺大宗商品指数”显示，看好的品种还有咖啡和铜。与镍一样，这两个品种都会因为天气干旱而减产。(完)
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