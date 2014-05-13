欧股业绩：蒂森克虏伯调升全年获利展望，预计经调整后EBIT接近翻番

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 目前预计2013/14财年经调整后EBIT较上年的5.86亿欧元接近翻番
* 预计营收增长约4-9%
* 两年以来首次取得净利，受助于一次性收入
* 第二季经调整后EBIT为3.09亿欧元，路透预估均值为2.96亿欧元
路透5月13日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 周二调升了全年获利展望。该公司削减了成本，并购回此前售给芬兰企业Outokumpu 的部分不锈钢业务。
该公司目前预计，截至9月底的2013/14财年经调整后息税前利润(EBIT)将较上年度的5.86亿欧元(8.06亿美元)接近翻番。该公司此前预计基本营业利润约为10亿欧元。
该公司还在两年以来首次取得净利且超出预估，受助于一次性收入。
蒂森克虏伯一直致力于通过剥离非核心业务、投资于服务和工程业务以及降低对起伏不定的钢铁业的依赖，以恢复长期盈利能力。
该公司称，目前预计本财年营收在可比基础上增长4-9%左右，此前预估为增长4-6%左右。
截止到3月的第二季经调整后EBIT跳增逾60%至3.09亿欧元，超过路透调查分析师预估均值2.96亿欧元，受益于成本削减、化工厂需求强劲及其欧洲钢铁业务获利改善。
第二季净利2.69亿欧元，比路透调查中最乐观的分析师预估还高出一倍多，一年前为亏损1.29亿欧元。
该数字受到一次性收入的提振，包括出售亚拉巴马州工厂和关闭美国非营业部门Budd等因素。这些因素完全抵消了出售Outokumpu股份的负面影响。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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