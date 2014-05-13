欧股业绩：蒂森克虏伯调升全年获利展望，预计经调整后EBIT接近翻番

* 目前预计2013/14财年经调整后EBIT较上年的5.86亿欧元接近翻番

* 预计营收增长约4-9%

* 两年以来首次取得净利，受助于一次性收入

* 第二季经调整后EBIT为3.09亿欧元，路透预估均值为2.96亿欧元

路透5月13日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 周二调升了全年获利展望。该公司削减了成本，并购回此前售给芬兰企业Outokumpu 的部分不锈钢业务。

该公司目前预计，截至9月底的2013/14财年经调整后息税前利润(EBIT)将较上年度的5.86亿欧元(8.06亿美元)接近翻番。该公司此前预计基本营业利润约为10亿欧元。

该公司还在两年以来首次取得净利且超出预估，受助于一次性收入。

蒂森克虏伯一直致力于通过剥离非核心业务、投资于服务和工程业务以及降低对起伏不定的钢铁业的依赖，以恢复长期盈利能力。

该公司称，目前预计本财年营收在可比基础上增长4-9%左右，此前预估为增长4-6%左右。

截止到3月的第二季经调整后EBIT跳增逾60%至3.09亿欧元，超过路透调查分析师预估均值2.96亿欧元，受益于成本削减、化工厂需求强劲及其欧洲钢铁业务获利改善。

第二季净利2.69亿欧元，比路透调查中最乐观的分析师预估还高出一倍多，一年前为亏损1.29亿欧元。

该数字受到一次性收入的提振，包括出售亚拉巴马州工厂和关闭美国非营业部门Budd等因素。这些因素完全抵消了出售Outokumpu股份的负面影响。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)