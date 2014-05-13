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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 14:29 BJT

《汇市简讯》德国ZEW景气判断指数公布前，欧元/美元料受阻于1.3800

0618GMT

* 欧元/美元波动区间进一步收窄，但在欧洲央行会议过后仍未见弹升

* 短线交易商主导冷清的交投，维持偏空策略

* 据信在1.3800附近有大量的宏观基金卖盘

* 今日在1.3800有8.5亿欧元的大量期权到期

* 德国5月ZEW经济景气判断指数将于0900GMT公布，预估值介于41.0-43.2(完)

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