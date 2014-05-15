中国企业：小米公司发布其首款平板电脑产品，向苹果及三星发起挑战

路透上海5月15日 - 在众多“米粉”期待中，中国知名智能手机生产商--小米科技周四发布新品，包括其首款平板电脑产品。这使得小米公司旗下电子产品进一步扩容，与韩国三星电子 和苹果 等全球知名电子产品企业继续缩小距离。

在今日下午举行的新品发布会上，小米公司董事长雷军发布平板电脑、新一代小米电视等新产品，而小米平板最为期待。公司宣称，在多家独立机构的评测中，小米平板的性能测试全面超越苹果iPad mini2，但其公布售价自1,499元人民币起，仅为苹果同类型产品的一半左右。

据小米公司介绍，小米平板拥有与苹果iPad mini2同样大小的7.9寸屏幕，采用夏普/友达生产的全贴合视网膜，但配置了NVIDIA公司 年初刚推出的全球最快GPU（图形处理器）的移动芯片Tegra K1，其图形处理性能是苹果iPad mini芯片A7的2.3倍。小米平板并配置800万像素后置索尼相机，500万像素前置OV相机。

小米平板将由富士康代工，6月初将开启公测。

雷军还透露，小米平板搭测的操作系统MIUI全球用户量已突破5,000万人。目前已有100款应用和400款游戏完美适配了小米平板，计划年底这一数据达到1,000款应用和1,000款游戏。

他说，“一个好用的平板电脑必须具备三个要素：强劲硬件配置+流畅软件体验+丰富应用及游戏。只有同时满足这三个条件，平板尤其是安卓平板才能是真正意义上的好用。”

在2011年和2012年的8月，小米先后推出小米1和小米2手机，而2013年小米在4月推出小米2S和2A，7月推出红米手机，9月推出小米3，显示小米公司推出手机新品的速度明显加快。除此以外，小米公司还推出了网络电视、路由器、机顶盒、移动电源等多个产品。

因小米手机的性价比较高，近年来消费者在其网络直销平台一直需要预约购机。不过近期小米直销官网上，小米3和小米2S手机已实现直接购买，只有价格最便宜的红米和红米Note仍需预约，后两款手机目前售价分别为699元和799元。

小米公司预计今年手机出货量达6,000万部，去年其销量为1,870万部。小米公司创始人、董事长雷军此前预计，2015年公司手机销量达1亿部。

据数据公司Canalys统计，今年第一季，小米公司已成为全球第六大智能手机提供商。