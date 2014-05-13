更新版 1-中国数据：4月工业、投资和消费皆低于预期，稳增长速效期望变失望

* 工业、投资和消费皆低于预期

* 房地产投资增速续降，拖累整体投资增速

* 目前仍在经济和政策形势观察期

* 政策面料保持定力，定向微调为主

路透北京5月13日 - 虽然中国二季度以来稳增长政策已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。中国4月工业、投资和消费数据全部低于预期，尤其房地产投资增速续降，严重拖累整体固定资产投资增长。

分析人士认为，目前仍处在经济和政策形势的观察期，而且经济并没有出现加速下滑的势头，预计政策面还是会保持定力，以定向微调加码为主，大规模刺激难期。

“越稳越伤心，”国泰君安宏观研究员薛鹤翔发出了这样的感慨。“就是说相比一季度政策层面有变得更积极些，但整体来看效果并没有体现出来，至少市场希望看到的温和的经济增长也没能看到。”

他指出，工业、投资和消费都是趋于下行，真实的经济增长是不行的，同时因为通缩的蔓延，投资和消费也在拉低，或许实际的消费并没有那么差。

“现在的稳增长和调结构，不存在哪只手会松一松的情况，政策选择很难，”他说，“但总理也说了有信心有实力实现全年7.5%左右的增速，高层对GDP还是有要求的。预计稳增长还是会加码。”

中国央行行长周小川日前表示，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题；在目前的情况下，国务院强调宏观调控要有定力，对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激 。

中国国家统计局周二下午公布，4月工业增加值同比增长8.7%，路透预估中值为增长8.9%；4月社会消费品零售总额同比增长11.9%，预估为12.2%；1-4月固定资产投资同比增长17.3%，亦低于预估中值的增长17.7%。

其中，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月回落0.4个百分点；房地产开发企业土地购置面积同比下降7.9%，降幅扩大5.6个百分点；全国商品房销售面积同比下降6.9%，销售额下降7.8%。

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华融证券研究部副总经理马兹晖评价称，要是去年看到这样的数据，还比较担心，但今年一季度GDP和工业、投资的匹配度也不是太高，因此二季度还不是特别悲观，7.4%还是有可能的。

“目前就业状况挺好的，老百姓日子整体过得也还行，难过的是企业和政府。如果刺激的话，那就是企业好过点儿，但又给政府埋下更多的雷，”他说，政策面预计还是会保持定力，数据虽然差些、但还没有出现加速下滑的趋势，政府容忍度会更高一点儿。

国家主席习近平日前表示，中国发展仍处于重要战略机遇期，要增强信心，从当前经济发展的阶段性特征出发，适应新常态；国务院总理李克强日前在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。

在申银万国首席宏观分析师李慧勇看来，所谓经济“新常态”应该主要是指当前增长速度换档、结构改革攻坚、社会矛盾显现时期中国呈现的与往常不一样的经济、政治和社会形态；而且这三期叠加绝对不是短期的，可能是未来相当长一段时间分析中国的基本立足点。