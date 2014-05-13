澳洲股市：矿业股带动下收升，关注预算报告

路透悉尼5月13日 - 澳股周二收升0.9%，受矿业股和银行股的全面升势所激励。此前美股创新高，且基本金属走坚。

投资人亦静候保守的联合政府总理艾保德(Tony Abbott)将于0930 GMT公布的首份联邦预算报告，预料将大幅削减支出、加税并斥资兴建基础建设。

今日稍早，中国公布的4月工业生产和零售销售数据低于预期。中国是澳洲最大的出口市场。