澳洲股市：矿业股带动下收升，关注预算报告

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透悉尼5月13日 - 澳股周二收升0.9%，受矿业股和银行股的全面升势所激励。此前美股创新高，且基本金属走坚。
投资人亦静候保守的联合政府总理艾保德(Tony Abbott)将于0930 GMT公布的首份联邦预算报告，预料将大幅削减支出、加税并斥资兴建基础建设。
今日稍早，中国公布的4月工业生产和零售销售数据低于预期。中国是澳洲最大的出口市场。
澳股S&P/ASX 200指数 上涨49.76点，收报5,498.2点，稍早触及4月30日以来最高水准。周一时小跌0.2%至5,448.4点。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。