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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 14:40 BJT

澳洲股市：矿业股带动下收升，关注预算报告

路透悉尼5月13日 - 澳股周二收升0.9%，受矿业股和银行股的全面升势所激励。此前美股创新高，且基本金属走坚。

投资人亦静候保守的联合政府总理艾保德(Tony Abbott)将于0930 GMT公布的首份联邦预算报告，预料将大幅削减支出、加税并斥资兴建基础建设。

今日稍早，中国公布的4月工业生产和零售销售数据低于预期。中国是澳洲最大的出口市场。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨49.76点，收报5,498.2点，稍早触及4月30日以来最高水准。周一时小跌0.2%至5,448.4点。(完)
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