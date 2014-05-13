日本债市：公债价格几无变动，日央行购债抵消日股上涨的影响

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京5月13日 - 日本公债价格周二持稳，尽管日股上扬，但日本央行大规模购债促使市况吃紧，从而对市场构成支撑。
10年期日债期货 微跌0.05点至145.05，145及下方有强劲买需。指标现货10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.605%。
标售的30年期公债买需强劲，投标倍数为4.62，创2011年1月以来同天期公债标售的最高位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.085% +0.5 0.080%
五年期公债 0.190% +0.5 0.185%
10年期公债 0.605% +0.0 0.605%
20年期公债 1.475% -0.5 1.480%
30年期公债 1.710% +0.0 1.710%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.05 -0.05 145.10
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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