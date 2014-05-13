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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 14:42 BJT

日本债市：公债价格几无变动，日央行购债抵消日股上涨的影响

路透东京5月13日 - 日本公债价格周二持稳，尽管日股上扬，但日本央行大规模购债促使市况吃紧，从而对市场构成支撑。

10年期日债期货 微跌0.05点至145.05，145及下方有强劲买需。指标现货10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.605%。

标售的30年期公债买需强劲，投标倍数为4.62，创2011年1月以来同天期公债标售的最高位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.085% +0.5 0.080%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.605% +0.0 0.605%

20年期公债 1.475% -0.5 1.480%

30年期公债 1.710% +0.0 1.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.05 -0.05 145.10

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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