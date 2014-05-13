欧洲个股：空客CFO称A350客机开发处在关键阶段，将对A380进行改进

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
其还称，空中客车寄望2015年航空部门盈亏打平，且预计在2014和15年每年交付30架双层机舱飞机。
Wilhelm确认裁掉5,800个工作岗位的计划，这是公司国防和航空部门调整的一部分，并表示预计和工会的谈判在年中结束。
在被问及波音 在年内迄今飞机订单强势领先时，Wilhelm称与稳健的订单相比，空中客车对季度市场份额看得不那么重。(完)
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