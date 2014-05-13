德国数据：5月投资者信心降至2013年1月以来最低--ZEW

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透柏林5月13日 - 周二公布的一项调查显示，5月德国分析师和投资者信心连续五个月下滑，降到了约一年半以来的最低点，但现况指数略有改善。
德国经济智库ZEW公布，5月ZEW经济景气判断指数跌至33.1，自4月的43.2挫跌，低于路透调查预估的41.0，甚至低于最低预估值37.1。
但现况指数从4月的59.5升至62.1，高于路透调查预估的60.5。
ZEW称，本次调查在4月28-5月12日期间进行，访问了248位分析师和投资者。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
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