德国数据：5月投资者信心降至2013年1月以来最低--ZEW

路透柏林5月13日 - 周二公布的一项调查显示，5月德国分析师和投资者信心连续五个月下滑，降到了约一年半以来的最低点，但现况指数略有改善。

德国经济智库ZEW公布，5月ZEW经济景气判断指数跌至33.1，自4月的43.2挫跌，低于路透调查预估的41.0，甚至低于最低预估值37.1。

但现况指数从4月的59.5升至62.1，高于路透调查预估的60.5。

ZEW称，本次调查在4月28-5月12日期间进行，访问了248位分析师和投资者。(完)