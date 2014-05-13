《汇市简讯》英镑/美元料在1.6900遭遇更大卖压

0648GMT

* 传言在1.6900美元附近有新一波的英镑卖盘，1.6903为周一高点

* 上周五在1.6900下方的停损单遭到触发，因英镑多头降低持仓

* 据闻在1.6920有更多卖盘，与亚洲卖家有关

* 纽约午后低点1.6863、周五低点1.6832及1.6821为支撑位

* 英国央行副总裁Jon Cunliffe将于0810GMT发表谈话；英国央行将于周三公布季度通胀报告

* 英国保守党民调领先工党，为两年多来首见(完)

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