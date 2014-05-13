全球金市：金价下滑，因黄金基金资金流出且股市走高

今年迄今黄金价格上涨了7%，很大程度上是由于俄罗斯同西方国家在乌克兰问题上存在冲突以及克里米亚入俄。

乌克兰东部地区亲俄派领导人周一呼吁加入俄罗斯，在此之前一天，该地区刚刚举行了自治全民公投。不过，对此俄方还未表示接受。

“我们注意到，从历史角度看，地缘政治事件对金价的扶助相对短暂，”汇丰分析师在一份报告中表示。“如果冲突没有进一步恶化，黄金可能难以保持在1,300美元上方。”

投资者的担忧情绪已经在全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 中有所体现。该基金周一持仓量减少2.39吨，至780.46吨，为5月2日以来首次资金流出。

其他贵金属方面，铂金(白金) 连续第二个交易日攀升，因南非铂金矿罢工影响到供给。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1292.3 -3 -0.23

现货银 19.35 -0.15 -0.77

现货铂金 1431.7 -0.35 -0.02

现货钯金 803.2 0.3 0.04

COMEX期金 1292.6 -3.2 -0.25

COMEX期银 19.425 -0.118 -0.6

汇率

欧元/美元 1.3764

美元指数 79.882

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金