全球金市：金价下滑，因黄金基金资金流出且股市走高

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
今年迄今黄金价格上涨了7%，很大程度上是由于俄罗斯同西方国家在乌克兰问题上存在冲突以及克里米亚入俄。
乌克兰东部地区亲俄派领导人周一呼吁加入俄罗斯，在此之前一天，该地区刚刚举行了自治全民公投。不过，对此俄方还未表示接受。
“我们注意到，从历史角度看，地缘政治事件对金价的扶助相对短暂，”汇丰分析师在一份报告中表示。“如果冲突没有进一步恶化，黄金可能难以保持在1,300美元上方。”
投资者的担忧情绪已经在全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 中有所体现。该基金周一持仓量减少2.39吨，至780.46吨，为5月2日以来首次资金流出。
其他贵金属方面，铂金(白金) 连续第二个交易日攀升，因南非铂金矿罢工影响到供给。
-----------------0643GMT----------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1292.3 -3 -0.23
现货银 19.35 -0.15 -0.77
现货铂金 1431.7 -0.35 -0.02
现货钯金 803.2 0.3 0.04
COMEX期金 1292.6 -3.2 -0.25
COMEX期银 19.425 -0.118 -0.6
汇率
欧元/美元 1.3764
美元指数 79.882
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 杜明霞/王翔琼/艾茂林)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。