美国经济：联邦基金利率未来或许不会处于主导地位--洛克哈特

路透利雅得5月13日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称周二表示，美联储的联邦基金利率在政策组合中可以发挥作用，但未来或许不会处于主导地位。

“正在考虑政策工具组合，我认为联邦基金利率会发挥作用，但或许不会像以前一样占据主导，”他在沙特首都利雅得就美国经济和政策前景发表讲话后对记者称。

他还说，美联储未来很可能使用一套政策工具组合来影响短期利率。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔上周表明，美联储可能在未来几年替换掉联邦基金利率，并称已在测试其他政策工具。(完)